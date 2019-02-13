Захист від ракет ворога: винищувачі повітряних сил США отримають потужну зброю

Пентагон розповів про стратегічні плани із гарантування безпеки США від ракет супротивника – там планують оснастити винищувачі F-35 лазером. Нова технологія дасть пілотам низку додаткових можливостей, і йдеться не лише про ліквідацію ракет у повітрі.

Пентагон опублікував документ під назвою "Огляд протиракетної оборони 2019 року", пише Naked Science.

Читайте також: У США випробували зброю часів холодної війни: вражаючі фото та відео

Зокрема, одна з основних програм військових спрямована на те, аби винищувачі могли збивати ворожі літаки, нагріваючи їх і спалюючи за допомогою потужного бортового лазера. Така технологія для США – не нова: дослідна лабораторія військово-повітряних сил країни протягом кількох років очолює розробку бази в Кертленді.

Офіційний урядовий веб-сайт повідомляє, що робота бази сфокусована на "потужних електромагнітах, моделюванні та симуляції зброї, а також спрямованої енергії та електрооптики".

Співробітники лабораторії проводять вогневі випробування з землі та вже готуються до майбутніх випробувань, які будуть проводитись безпосередньо під час польоту.

Головна перевага лазерної системи перед звичайним озброєнням у тому, що ворожі цілі можна збивати, при цьому не знищуючи повністю та не ризикуючи загибеллю мирних жителів на землі.

Така система дозволить винищувачам вступати в ближній бій в сценаріях із підвищеним ризиком. Пілоти будуть мати ще більшу здатність вражати кілька цілей одночасно. Зазначимо, що теперішні американські винищувачі можуть наносити одночасні повітряні удари по ворожих цілях, до прикладу – F-35.

Восени авіабаза "Хілл" в штаті Юта провела масштабні навчання, якими продемонструвала найбільшу військову потужність Сполучених Штатів. У тренуваннях брали участь три десятки новітніх винищувачів F-35 Lightning II повітряних сил США.