"Ми готові йти в бій вже сьогодні": з'явились вражаючі фото та відео навчань повітряних сил США

Авіабаза "Хілл" в штаті Юта провела масштабні навчання, якими продемонструвала найбільшу військову потужність Сполучених Штатів. У тренуваннях брали участь три десятки новітніх винищувачів F-35 Lightning II повітряних сил США.

Про це пише Business Insider.

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Видання зазначає, що ці навчання мали на меті продемонструвати силу, з якою не може зрівнятися жоден іноземний суперник США. Так, маневри авіації США доводять, що найдорожча програма озброєння у історії нарешті готова до розгортання і дій.

Ми готові йти в бій вже сьогодні. А навчання з залученням численних ескадронів F-35 можуть продемонструвати нашу здатність побороти потенційних ворогів, звідки б вони не прийшли,

– заявив американський майор Калеб Гітменн.

Видання нагадує, що Китай і Росія намагалися створити власні винищувачі п’ятого покоління, які б могли зрівнятися з F-35. Але їхні літаки не готові продемонструвати ті ж можливості, що і американські в понеділок.



F-35 під час навчання на базі повітрнях сил США у Юті/ Джерело: hill.af.mil

Експерти Business Insider пояснюють, що у китайського винищувача J-20 досі немає потрібних двигунів – це перекреслює потенціал ефективності літака.



Китайський винищувач J-20/ Фото з відкритих джерел

Натомість у Росії вважають Су-57 "перевіреним у бою" після того, як літак впродовж кількох днів скидав бомби на неозброєних ворогів режиму Башара Асада в Сирії.



Російський винищувач Су-57/ Фото з відкритих джерел

Однак, як зазначають експерти, винищувач досі далекий від статусу придатного для реальних операцій. На їхню думку, із такими бойовими завданнями міг могли впоратись навіть старі радянські літаки.

Видання також зазначає, що до кінця поточного десятиліття мали б з’являтись три винищувачі п’ятого покоління. Однак наразі існує лише F-35 –його виробляють масово.

Business Insider додає, що США мають 91 такий літак, їхні союзників – 28, а ще 22 були продані іншим країнам. Загалом же Вашингтон замовив понад 2 тисячі F-35.

До слова, голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що між Україною та США тривають перемовини щодо поставок нових одиниць оборонного обладнання. Однак будь-які деталі наразі не розголошуються.