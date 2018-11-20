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      У Європі немає нових ракет США, а от нові російські ракети присутні, – Столтенберг

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      Столтенберг дорікнув Росії за невиконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності
      Столтенберг дорікнув Росії за невиконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності / 24 канал

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони Євросоюзу відзначив високий рівень співпраці Альянсу та ЄС і вже вкотре закликав Росію виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року.

      Про це повідомляє "Голос Америки".

      "Росія роками створювала, тестувала та розміщувала нові ракети,9М729. Ці ракети є мобільними, їх важко виявити, вони мають ядерні потужності", – зазначив Столтенберг.

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      Він також наголосив, що "США повністю виконують положення Договору, в Європі немає нових американських ракет, натомість нові російські ракети в Європі присутні".

      Тому ми повинні закликати Росію, щоб вона гарантувала повне та прозоре виконання Договору про ліквідацію ракет. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, Договір про ліквідацію ракет десятками років відігравав ключову роль у гарантуванні безпеки,
      – відзначив генсек НАТО.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності? Це договір між СРСР та США, підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року. Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це була перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь.

      Теги: Зброя Новини Росії Новини політики НАТО Єнс Столтенберг Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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