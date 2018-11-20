У Росії пригрозили запуском ракет у разі розміщення бази США в Польщі

Якщо США розмістять у Польщі свою військову базу, Росія може націлити високоточну зброю на нові об'єкти. Оборонні засоби РФ будуть пренацілені для локалізації нової загрози.

Про це заявив член комітету Ради Федерації з питань оборони і безпеки Росії Франц Клінцевич, повідомляє "РИА Новости".

24 канал повідомляв, що 18 листопада у США заявили, що вони гарантують Польщі присутність на її території певних американських військових сил. Наразі обговорюється тип їхньої найефективнішої присутності.

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Безумовно, Росія володіє величезним військовим потенціалом, дуже високоточною далекобійною зброєю, і те, що у разі створення такої бази буде проведено перенацілювання, щоб локалізувати загрозу, це однозначно,

– заявив Клінцевич.

Він додав, що російська сторона неодноразово попереджала про те, що населення країн, де з'являтимуться бази США, опиниться у "дуже серйозній небезпеці, якщо щодо Росії з цих баз проводитимуться агресивні дії".