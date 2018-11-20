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      В России пригрозили запуском ракет в случае размещения базы США в Польше

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      Франц Клинцевич
      Франц Клинцевич / РБК

      Если США разместят в Польше свою военную базу, Россия может нацелить высокоточное оружие на новые объекты. Оборонительные средства РФ будут перенацелены для локализации новой угрозы.

      Об этом заявил член комитета Совета Федерации по вопросам обороны и безопасности России Франц Клинцевич, сообщает "РИА Новости".

      24 канал сообщал, что 18 ноября США заявили, что они гарантируют Польше присутствие на ее территории определенных американских военных сил. Сейчас обсуждается тип их наиболее эффективного присутствия.

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      Безусловно, Россия владеет огромным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойной оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно,
      – заявил Клинцевич.

      Он добавил, что российская сторона неоднократно предупреждала о том, что население стран, где появятся базы США, окажется в "очень серьезной опасности, если по России с этих баз будут проводиться агрессивные действия".

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Оружие Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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