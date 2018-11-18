Американские войска точно будут в Польше: в США сделали громкое заявление

США гарантируют Польше присутствие на ее территории определенных американских военных сил. Сейчас обсуждается тип их наиболее эффективного присутствия.

Об этом заявил Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, пишет Укринформ.

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Так, генерал подчеркнул, в Вашингтоне еще не приняли окончательного решения по американскому военному контингенту в Польше. Однако четкие гарантии там Варшаве дать могут.

Точного решения по американским силам в Польше еще не было сделано, но мы сказали нашим польским собеседникам: можете быть уверенными, что американский флаг будет в Польше, как и военные возможности и наша способность выполнить обязательства по безопасности Польши,

– сказал он.

Он также отметил, что сейчас обсуждается наиболее эффективный тип организационной структуры этого присутствия.

"Есть несколько вариантов для достижения этого. Это можно сделать либо с помощью постоянных сил или ротационных высокой готовности, что продемонстрирует нашу приверженность обязательствам в Польше, в то же время отвадив любого потенциального противника", – подчеркнул генерал.

К слову, возможность дислокации американских военных в Польше вызвало резкую критику со стороны России и Беларуси. Так, в Министерстве иностранных дел Беларуси ранее заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности.

Перед Беларусью об "усилении напряженности" заговорили в России. Там утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, потому что он "запрещает подобные шаги".

Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше?

Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут сориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за затрат, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.