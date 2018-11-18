11:16
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Американские войска точно будут в Польше: в США сделали громкое заявление

      79 Читати новину українською
      США гарантируют присутствие своих военных на территории Польши
      США гарантируют присутствие своих военных на территории Польши / Фото из открытых источников

      США гарантируют Польше присутствие на ее территории определенных американских военных сил. Сейчас обсуждается тип их наиболее эффективного присутствия.

      Об этом заявил Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, пишет Укринформ.

      Читайте также: Лукашенко с Путиным готовят ответ на новую базу США в Польше

      Так, генерал подчеркнул, в Вашингтоне еще не приняли окончательного решения по американскому военному контингенту в Польше. Однако четкие гарантии там Варшаве дать могут.

      Точного решения по американским силам в Польше еще не было сделано, но мы сказали нашим польским собеседникам: можете быть уверенными, что американский флаг будет в Польше, как и военные возможности и наша способность выполнить обязательства по безопасности Польши,
      – сказал он.

      Он также отметил, что сейчас обсуждается наиболее эффективный тип организационной структуры этого присутствия.

      "Есть несколько вариантов для достижения этого. Это можно сделать либо с помощью постоянных сил или ротационных высокой готовности, что продемонстрирует нашу приверженность обязательствам в Польше, в то же время отвадив любого потенциального противника", – подчеркнул генерал.

      К слову, возможность дислокации американских военных в Польше вызвало резкую критику со стороны России и Беларуси. Так, в Министерстве иностранных дел Беларуси ранее заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности.

      Перед Беларусью об "усилении напряженности" заговорили в России. Там утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, потому что он "запрещает подобные шаги".

      Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше?
      Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут сориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за затрат, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

      Теги: Новости политики Новости США Новости Польши
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сегодня , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 1729
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 ноября , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 678
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      17 ноября , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 2202
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      17 ноября , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 375
      Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      17 ноября , 17:00 Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 244
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Афганистане празднуют Новый год по солнечному летоисчислению
       22 марта 2015 , 09:16
      Саакашвили пообещал вернуться в большую политику
       6 мая , 14:52
      "Это делает членов НАТО уязвимыми": в Альянсе озвучили серьезные угрозы со стороны Кремля
       сегодня , 11:11
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук