"Готові реагувати на провокації": Київ і Вашингтон ведуть перемовини щодо поставок зброї

Між Україною та США тривають перемовини щодо поставок нових одиниць оборонного обладнання. Однак будь-які деталі наразі не розголошуються.

Про це заявив голова МЗС України Павло Клімкін, пише "Defence News".

Читайте також: "Ми зможемо витіснити Росію з України": американський сенатор назвав умову

Так, міністр підкреслив великий вплив сучасного західного озброєння на полі бою в Україні. За його словами, "Javelin" є "важливими психологічно".

Ми помітили, що росіяни відвели свої танки углиб окупованих територій, остерігаючись, психологічно й фізично, що така протитанкова зброя може бути використана у разі російської провокації,

– розповів Клімкін.

Крім цього, голова МЗС також висловив переконання, що Україні необхідно розбудовувати власні військово-морські можливості.

"Ми дуже рішучі у захисті своїх інтересів у Азовському морі і не можемо дозволити росіянам узяти під контроль увесь Азов", – заявив він.

За його словами, сучасна Україна "підготовлена до реагування на ефективні провокації".

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски цих ракетних комплексів.

Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.