"Мы готовы вступить в бой уже сегодня": появились впечатляющие фото и видео учений ВВС США

Авиабаза "Хилл" в штате Юта в понедельник провела масштабные учения, которыми продемонстрировала военную мощь США. В учениях принимали участие три десятка новейших истребителей F-35 Lightning II воздушных сил США.

Об этом пишет Business Insider.

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Издание отмечает, что эти учения должны продемонстрировать силу, с которой не может сравниться ни один иностранный соперник США. Так, маневры авиации США доказывают, что самая дорогая программа вооружения в истории наконец готова к развертыванию и действию.

Мы готовы вступить в бой уже сегодня. А обучение с привлечением многочисленных эскадронов F-35 могут продемонстрировать нашу способность побороть потенциальных врагов, откуда бы они ни пришли,

– заявил американский майор Калеб Гитменн.

Издание напоминает, что Китай и Россия пытались создать собственные истребители пятого поколения, которые могли бы сравниться с F-35. Но их самолеты не готовы продемонстрировать те же возможности, что и американские в понедельник.



F-35 во время обучения на базе повитрнях сил США в Юте / Источник: hill.af.mil

Эксперты Business Insider объясняют, что у китайского истребителя J-20 до сих пор нет нужных двигателей – это перечеркивает потенциал эффективности самолета.

Китайский истребитель J-20/Фото из открытых источников

В то же время в России считают Су-57 "проверенным в бою" после того, как самолет в течение нескольких дней сбрасывал бомбы на невооруженных врагов режима Башара Асада в Сирии.

Российский истребитель Су-57 / Фото из открытых источников

Однако, как отмечают эксперты, истребитель еще далек от статуса пригодного для реальных операций. По их мнению, с такими боевыми задачами могли справиться даже старые советские самолеты.

Издание также отмечает, что до конца текущего десятилетия должны появляться три истребителя пятого поколения. Однако пока существует только F-35 – его производят массово.

Business Insider добавляет, что у США имеется 91 такой самолет, их союзников – 28, а еще 22 были проданы другим странам. В целом же Вашингтон заказал более 2 тысяч F-35.

К слову, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что между Украиной и США продолжаются переговоры по поставкам новых единиц оборонного вооружения. Однако какие-либо детали пока не разглашаются.