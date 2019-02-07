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      У США випробували зброю часів холодної війни: вражаючі фото та відео

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      США провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III
      США провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III / Фото з відкритих джерел

      У США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка стоїть на озброєнні з 1970 року. Наразі офіційних результатів пуску не оголошують.

      Відео випробувань опубліковане на YouTube-каналі Defense Flash News.

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      Місцеве видання Noozhawk повідомляє, що ракету запустили з однією з кількох підземних шахт, що розташовані на території бази. Представники Пентагону поки офіційно не повідомляли про результати запуску.

      Зазначимо, що у 2018 році США тричі проводили випробувальні пуски Minuteman III, останній відбувся 8 листопада. У липні минулого року випробування Minuteman III завершилося невдачею. Під час польоту ракети були виявлені проблеми, через які на неї був відправлений сигнал про самознищення.

       

      Що це за ракета?Minuteman III стояла на озброєнні ВПС США з 1970 року і є єдиною МБР наземного базування на озброєнні США. Перші випробування ракети почалися у далекому 1968 році. Сімейство триступеневих балістичних ракет спочатку створювалося для ядерного стримування під час холодної війни. У 2008 році повідомлялося, що у США всього 450 подібних ракет. Їх планують використовувати до 2020 року.

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      Теги: Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
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