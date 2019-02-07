У США випробували зброю часів холодної війни: вражаючі фото та відео

У США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка стоїть на озброєнні з 1970 року. Наразі офіційних результатів пуску не оголошують.

Відео випробувань опубліковане на YouTube-каналі Defense Flash News.

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Місцеве видання Noozhawk повідомляє, що ракету запустили з однією з кількох підземних шахт, що розташовані на території бази. Представники Пентагону поки офіційно не повідомляли про результати запуску.

Зазначимо, що у 2018 році США тричі проводили випробувальні пуски Minuteman III, останній відбувся 8 листопада. У липні минулого року випробування Minuteman III завершилося невдачею. Під час польоту ракети були виявлені проблеми, через які на неї був відправлений сигнал про самознищення.

Test launch of unarmed Minuteman III #ICBM out of Vandenberg LF-04 Tuesday night (Feb 5) around 11:01:24 PM PST.



First photo is launch+1st stage separation, second photo is crop just after separation with still-hot first stage tumbling away creating a faint dotted line under pic.twitter.com/dPlTrN3AUf — bryanwann (@bryanwann) 6 лютого 2019 р.

Що це за ракета?Minuteman III стояла на озброєнні ВПС США з 1970 року і є єдиною МБР наземного базування на озброєнні США. Перші випробування ракети почалися у далекому 1968 році. Сімейство триступеневих балістичних ракет спочатку створювалося для ядерного стримування під час холодної війни. У 2008 році повідомлялося, що у США всього 450 подібних ракет. Їх планують використовувати до 2020 року.