Ідеальне місце для американських ракет: у Японії висловились про спірні Курили

Японія вважає, що чотири острови із Курильської гряди могли б стати ідеальним місцем для розміщення ракет США. Йдеться про спірні із Росією острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе раніше розповідав, за яких умов країна могла б розмістити на Курилах військові бази Сполучених Штатів Америки. Присутність такого контенгенту можлива лише в разі згоди офіційного Токіо.

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Проте подібні дії могли би зміцнити захист США і Японії від балістичних ракет Північної Кореї, певні у Japan Buisness Press.

Ідеальними для розміщення ракет ці острови вважають через їх вдале географічне положення.

Проте, найімовірніше, Росія виступатиме проти такого сусідства. По-перше, переговори щодо японсько-російської угоди ще тривають, по-друге, РФ не хоче віддавати Японії всі чотири острови. Так, Москва пропонувала Токіо два острови: Шикотан і Хабомаї. Щоправда, з однією умовою, – там не повинно бути американських військових баз. Цю пропозицію японська сторона відкинула, оскільки хоче повернути всі 4 острови.

Чому відбувається суперечка про приналежність Курил?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.





Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути



У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.



14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росія і Японія домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року. Наразі переговори між країнами тривають.