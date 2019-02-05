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      Ідеальне місце для американських ракет: у Японії висловились про спірні Курили

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      Курильські острови
      Курильські острови / фото з відкритих джерел

      Японія вважає, що чотири острови із Курильської гряди могли б стати ідеальним місцем для розміщення ракет США. Йдеться про спірні із Росією острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї.

      Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе раніше розповідав, за яких умов країна могла б розмістити на Курилах військові бази Сполучених Штатів Америки. Присутність такого контенгенту можлива лише в разі згоди офіційного Токіо.

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      Проте подібні дії могли би зміцнити захист США і Японії від балістичних ракет Північної Кореї, певні у Japan Buisness Press.

      Ідеальними для розміщення ракет ці острови вважають через їх вдале географічне положення.

      Проте, найімовірніше, Росія виступатиме проти такого сусідства. По-перше, переговори щодо японсько-російської угоди ще тривають, по-друге, РФ не хоче віддавати Японії всі чотири острови. Так, Москва пропонувала Токіо два острови: Шикотан і Хабомаї. Щоправда, з однією умовою, – там не повинно бути американських військових баз. Цю пропозицію японська сторона відкинула, оскільки хоче повернути всі 4 острови.

      Чому відбувається суперечка про приналежність Курил?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.

      Курильські острови спірні острови Курили Японія Росія
      Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути

      У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.

      14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росія і Японія домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року. Наразі переговори між країнами тривають.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Японія Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
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