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      Идеальное место для американских ракет: в Японии высказались о спорных Курилах

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      Курильские острова
      Курильские острова / Фото из открытых источников

      Япония считает, что четыре острова с Курильской гряды могли бы стать идеальным местом для размещения ракет США. Речь идет о спорных с Россией островах Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи.

      Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее рассказывал, при каких условиях страна могла бы разместить на Курилах военные базы Соединенных Штатов Америки. Присутствие такого контенгента возможно только в случае согласия официального Токио.

      Читайте также: "Курилы наши!": Почему Россия так боится потерять Курильские острова

      Однако подобные действия могли бы укрепить защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи, уверенны в Japan Buisness Press.

      Идеальными для размещения ракет эти острова считают за их удачное географическое положение.

      Однако, скорее всего, Россия будет выступать против такого соседства. Во-первых, переговоры по японско-российскому соглашению еще продолжаются, во-вторых, РФ не хочет отдавать Японии все четыре острова. Так, Москва предлагала Токио два острова: Шикотан и Хабомаи. Правда, с одним условием, – там не должно быть американских военных баз. Это предложение японская сторона отвергла, поскольку хочет вернуть все 4 острова.

      Почему происходит спор о принадлежности Курил?Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.

      Курильські острови спірні острови Курили Японія Росія
      Четыре ближайшие к Японии острова страна пытается вернуть

      В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

      14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии якобы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года. Сейчас переговоры между странами продолжаются.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Новости США Япония Оружие
      Источник: 24 Канал
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