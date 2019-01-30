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      В Японии рассказали, при каких условиях разместили бы на островах военные базы США

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      Россияне на митинге по Курильским островам
      Россияне на митинге по Курильским островам / Радио свобода

      Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, при каких условиях страна могла бы разместить на Курилах военные базы Соединенных Штатов Америки. Присутствие такого контингента возможно лишь в случае согласия официального Токио.

      Следует отметить, что Россия и Япония продолжают вести активные переговоры по мирному договору, который должен положить конец спорам о принадлежности четырех островов из Курильского архипелага. Сейчас они относятся к составу РФ да и громкие заявления главы российского МИД трудно расценить как вероятное в будущем согласие на передачу их в состав Японии. Однако теперь известно, что Москва предлагала Токио два острова: Шикотан и Хабомаи. Правда, с одним условием – там не должно быть американских военных баз. Такое соглашение сразу же отклонили, поскольку Токио требует минимум 4 острова.

      Читайте также: "Курили наши!": почему Россия так боится потерять Курильские острова

      США имеют право размещать свои военные базы на территории Японии, но в случае Курильских островов место должно быть согласовано с японским правительством, считает премьер Японии Синдзо Абэ.

      При этом Абэ не ответил на вопросы российских журналистов, которые спросили об обсуждении такой ситуации с российской стороной. Премьер-министр Японии отметил, что такие комментарии "могут негативно повлиять на ход переговоров".

      Почему происходит спор о принадлежности Курил?
      Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.




      Четыре ближайшие к Японии острова страна пытается вернуть

      В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР, спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

      14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии вроде договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва вроде бы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

      СПОР РОССИИ И ЯПОНИИ ВОКРУГ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
       
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      Теги: Новости политики Новости России Япония
      Источник: 24 Канал
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