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      В МИД России смущены из-за заявлений Японии относительно спорных территорий

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      Министерство иностранных дел России
      Министерство иностранных дел России / censor.net.ua

      9 января, МИД России вызвали посла Японии Тойохису Кодзуки в РФ, чтобы выразить свое недовольство относительно спорных островов, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио – оккупированными территориями. В ведомстве уточнили, что причиной вызова посла стали сообщения из Токио о том, что Япония планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова.

      Об этом написала пресс-служба МИД России.

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      Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргул заявил послу, что в Москве обратили внимание на недавние высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией.

      Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров,
      – говорится в сообщении.

      Стоит отметить, что четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) аннексированы Советским Союзом. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был подписан. 14 ноября прошлого года после встречи лидеров России и Японии обнародовали договоренности вернуться к меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

      Также в РФ подчеркнули, что такие заявления не могут быть расценены иначе, как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.

      Теги: Новости политики Новости России Япония
      Источник: 24 Канал
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