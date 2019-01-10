В МИД России смущены из-за заявлений Японии относительно спорных территорий

9 января, МИД России вызвали посла Японии Тойохису Кодзуки в РФ, чтобы выразить свое недовольство относительно спорных островов, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио – оккупированными территориями. В ведомстве уточнили, что причиной вызова посла стали сообщения из Токио о том, что Япония планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова.

Об этом написала пресс-служба МИД России.

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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргул заявил послу, что в Москве обратили внимание на недавние высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией.

Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) аннексированы Советским Союзом. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был подписан. 14 ноября прошлого года после встречи лидеров России и Японии обнародовали договоренности вернуться к меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

Также в РФ подчеркнули, что такие заявления не могут быть расценены иначе, как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.