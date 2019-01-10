Нашли тайник боевиков: в ГПУ показали очередные доказательства присутствия России на Донбассе

Генеральная прокуратура заявила, что получила новые доказательства финансирования Россией боевиков на Луганщине. Правоохранители нашли продуктовые наборы и оружие в тайнике боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Так, в районе подконтрольного ВСУ села Лобачово Новоайдарского района, захваченного боевиками села Желтое Славяносербского района Луганской области правоохранители нашли тайник. Ее обустроили диверсионно-разведывательные группы боевиков.

В ней хранились два продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация,

– отметили в ведомстве.

В ГПУ отметили, что полученные доказательства будут использованы в делах против РФ в международных судебных инстанциях.



ГПУ нашла очередные доказательства присутствия России на Добнассе/ Источник: gp.gov.ua



Правоохранители нашли тайник боевиков/ Источник: gp.gov.ua

К слову, разведка установила, что из России на передовые позиции боевиков поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха . Их выдают за якобы витамины для профилактики против ОРВИ.