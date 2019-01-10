09:53
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Нашли тайник боевиков: в ГПУ показали очередные доказательства присутствия России на Донбассе

      192 Читати новину українською
      ГПУ нашла очередные доказательства военного присутствия РФ на Донбассе
      ГПУ нашла очередные доказательства военного присутствия РФ на Донбассе / Фото из открытых источников

      Генеральная прокуратура заявила, что получила новые доказательства финансирования Россией боевиков на Луганщине. Правоохранители нашли продуктовые наборы и оружие в тайнике боевиков.

      Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

      Читайте также: Если не вернем Донбасс в течение 2 лет, дальше не будет смысла, – командир разведчиков Громов

      Так, в районе подконтрольного ВСУ села Лобачово Новоайдарского района, захваченного боевиками села Желтое Славяносербского района Луганской области правоохранители нашли тайник. Ее обустроили диверсионно-разведывательные группы боевиков.

      В ней хранились два продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация,
      – отметили в ведомстве.

      В ГПУ отметили, что полученные доказательства будут использованы в делах против РФ в международных судебных инстанциях.

      Війна на Донбасі докази Росія
      ГПУ нашла очередные доказательства присутствия России на Добнассе/ Источник: gp.gov.ua

      Війна на Донбасі фотодокази Росія
      Правоохранители нашли тайник боевиков/ Источник: gp.gov.ua

      К слову, разведка установила, что из России на передовые позиции боевиков поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха . Их выдают за якобы витамины для профилактики против ОРВИ.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия ГПУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      сегодня , 08:40 Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      Артем Овдієнко 593
      Главные новости 9 января: Поиски туриста, спасательная операция в Турции, катастрофа во Франции
      сегодня , 08:01 Главные новости 9 января: Поиски туриста, спасательная операция в Турции, катастрофа во Франции
      671
      Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      сегодня , 01:45 Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      Катерина Петренко 3669
      Наплевав на все: до какого ужаса довел свою страну президент Габона
      сегодня , 01:00 Наплевав на все: до какого ужаса довел свою страну президент Габона
      Іван Яковина 432
      Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой
      9 января , 22:01 Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой
      Ольга Черненко 1306
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 10 января: в Украине будет холодно, но без осадков
       10 января 2018 , 09:07
      Американский дипломат рассказал, как США могут остановить дальнейшую агрессию Путина в Украине
       9 января , 13:20
      Сборная Украины проведет первый матч отбора к Евро-2020 во Львове
       9 сентября 2018 , 16:44
      Главные новости футбола 5 декабря: Динамо нашло форварда, Челси неожиданно проиграл, Арсенал и МЮ поделили очки
       6 декабря 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук