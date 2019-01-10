Знайшли схованку бойовиків: у ГПУ показали чергові докази присутності Росії на Донбасі

Генеральна прокуратура заявила, що отримала нові докази фінансування Росією бойовиків на Луганщині. Правоохоронці знайшли продуктові набори та зброю у схованці бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

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Так, у районі підконтрольного ЗСУ села Лобачеве Новоайдарського району та захопленого бойовиками села Жовте Слов’яносербського району Луганської області правоохоронці знайшли схованку. Її облаштували диверсійно-розвідувальні групи бойовиків.

У ній зберігалися два продуктові набори для військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, 1 реактивний піхотний вогнемет "Шмель" та інші вибухонебезпечні предмети, виробником яких є Російська Федерація,

– зазначили у відомстві.

У ГПУ наголосили, що здобуті докази буде використано у справах проти РФ у міжнародних судових інстанціях.



ГПУ знайшла чергові докази присутності Росії на Донбасі/ Джерело: gp.gov.ua



Правоохоронці викрили схованку бойовиків/ Джерело: gp.gov.ua

До слова, розвідка встановила, що із Росії на передові позиції бойовиків надходять запаси медикаментів психотропного типу, аби збільшити витривалість окупантів та зменшити відчуття страху . Їх видають за нібито вітаміни для профілактики проти ГРВІ.