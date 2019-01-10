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      У МЗС Росії збентежені через заяви Японії щодо спірних територій

      1989 Читать новость на русском
      Міністерство закордонних справ Росії
      Міністерство закордонних справ Росії / censor.net.ua

      9 січня, МЗС Росії викликали посла Японії Тойохісу Кодзукі до РФ, аби висловити своє невдоволення щодо спірних островів, які Москва називає Південними Курилами, а Токіо – окупованими територіями. У відомстві уточнили, що причиною виклику посла стали повідомлення з Токіо про те, що Японія планує відмовитися від компенсацій за Курильські острови.

      Про це написала прес-служба МЗС Росії.

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      Заступник міністра закордонних справ РФ Ігор Моргул заявив послу, що в Москві звернули увагу на нещодавні висловлювання японського керівництва з проблематики мирного договору з Росією. 

      Голові японської дипмісії було вказано, що подібні висловлювання грубо спотворюють суть домовленостей лідерів Росії і Японії про прискорення переговорного процесу на основі Спільної декларації 1956 року, дезорієнтують громадськість двох країн щодо змісту переговорів,
      – йдеться у повідомленні.

      Варто зазначити, що чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) анексовані Радянським Союзом. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний. 14 листопада минулого року після зустрічі лідерів Росії і Японії оприлюднили домовленості повернутися до меморандуму 1956 року, за яким Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

      Також у РФ наголосили, що такі заяви не можуть бути розцінені інакше, як спроба штучно нагнітати атмосферу навколо проблеми мирного договору, нав'язати іншій стороні власний сценарій її врегулювання.

      Теги: Новини Росії Новини політики Японія
      Джерело: 24 Канал
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