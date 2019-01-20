Экс-главарь боевиков Гиркин устраивает в Москве митинг против передачи Курил

Бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин собирается устроить в Москве митинг против передачи Японии Курильских островов.

Об этом пишет "Эхо Москвы".

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Известно, что в митинге против передачи Курильских островов Японии в Москве примут участие Игорь Гиркин-Стрелков и его движение "Новороссия", а также члены леворадикальной организации "Левый фронт", "Партия Дела", дальнобойщики.

Все они солидарны в выражении недоверия российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову по сохранению суверенитета России над Курилами,

– пишут в издании.

Подобная акция пройдет также в российском Хабаровске. Там часовой митинг продолжится шествием. Снимать протест уже прилетела съемочная группа из Японии.

Все эти митинги пройдут накануне встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Политики должны провести переговоры о судьбе Курильских островов. В Кремле ранее заявляли, что на переговорах будет поставлен вопрос о заключении мирного договора.

Отметим, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, поскольку они являются территорией РФ.

Кто такой Игорь Гиркин?

Бывший главарь боевиков, руководитель движения "Новороссия". Он причастен к захвату Верховной Рады АР Крым, командовал штурмом фотограмметрического центра в Симферополе, руководитель российского диверсионного группировки в Симферополе, а затем в Славянске Донецкой области. Руководил захватом Славянска. Один из организаторов деятельности пророссийских боевиков и так называемого "Народного ополчения Донбасса", а с 16 мая до 14 августа 2014 года – "министр обороны" так называемой "ДНР".

В чем суть конфликта Японии и России?

Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.

Четыре ближайшие к Японии острова страна пытается вернуть



В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.



14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии якобы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 г., по которому Москва якобы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?

В соответствии с тем документом, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, которое существовало после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.



Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор, между Москвой и Токио до сих пор не было принято никаких мирных договоров.