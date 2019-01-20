Несподівана поява: екс-ватажок бойовиків Гіркін влаштовує у Москві мітинг проти передачі Курил

Колишній ватажок проросійських бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін збирається влаштувати у Москві мітинг проти передачі Японії Курильських островів.

Про це пише "Ехо Москви".

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Відомо, що у мітингу проти передачі Курильських островів Японії у Москві візьмуть участь Ігор Гіркін-Стрєлков і його рух "Новоросія", а також члени ліворадикальної організації "Лівий фронт", "Партія Дела", далекобійники.

Усі вони солідарні у висловленні недовіри російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову щодо збереження суверенітету Росії над Курилами,

– пишуть у виданні.

Подібна акція пройде також у російському Хабаровську. Там годинний мітинг продовжиться ходою. Знімати протест вже прилетіла знімальна група з Японії.

Усі ці мітинги пройдуть напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Політики мають провести переговори щодо долі Курильських островів. У Кремлі раніше заявляли, що на переговорах буде поставлене питання про укладання мирного договору.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що питання суверенітету Росії над Курильськими островами не обговорюється, оскільки вони є територією РФ.

Хто такий Ігор Гіркін? Колишній ватажок бойовиків, керівник руху "Новоросія". Він причетний до захоплення Верховної ради АР Крим, командував штурмом фотограметричного центру у Сімферополі, керівник російського диверсійного угруповання у Сімферополі, а потім у Слов'янську Донецької області. Керував захопленням Слов'янська. Один із організаторів діяльності проросійських бойовиків і так званого "Народного ополчення Донбасу", а з 16 травня до 14 серпня 2014 року – "міністр оборони" так званої "ДНР".

У чому суть конфлікту Японії та Росії?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.





Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути



У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.



14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року?Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.



Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.