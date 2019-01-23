Путин заигрывает, чтобы получить влияние, – американские СМИ о Курилах, России и Японии

Россия пытается дипломатично договориться с Японией о дальнейшей судьбе Курильских островов. За это в Кремле ожидают получить хороший приз – политическое влияние одного из крупнейших союзников США в регионе.

Об этом пишет Wall Street Journal.

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Издание напоминает, что 22 сянваря президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ – в третий раз за последние три месяца.

Однако эксперты убеждены, что Кремль вряд ли согласится вернуть Японии Курильские острова. В частности, эксперт по российско-японским отношениям из токийского Temple University Джеймс Браун считает, что продолжение этого диалога является выгодным для российской власти.

Российские власти осознают, что очень полезно поддерживать территориальный спор и тем самым сохранять рычаг влияния на Японию,

– пояснил он.

Издание пишет, что диалоги Путина с японской стороной давали свои политические плоды. Так, Япония ввела самые слабые санкции против России из-за войны против Украины из всех стран G7. Кроме того, только в Токио решили не выдворять российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

"Поддерживая очень отдаленную перспективу заключения территориального соглашения, помогает поощрять Абэ дистанцироваться от других стран G7", – добавил Браун.

Wall Street Journal отмечает, что последний разговор между Японией и РФ состоялась в контексте неопределенности во взаимоотношениях между США и Японией.

К слову, ранее эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что в Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" – на этот раз на Курильских островах. Цель этого так называемого референдума – легитимизация аннексии Крыма и перезагрузка отношений с Западом.







В чем суть конфликта Японии и России?

Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.



Четыре ближайших к Японии острова страна пытается вернуть



В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.



14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии вроде договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва вроде бы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?

Согласно тому документу, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, который существовал после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.



Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор между Москвой и Токио не было принято никаких мирных договоров.