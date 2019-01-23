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      Путин заигрывает, чтобы получить влияние, – американские СМИ о Курилах, России и Японии

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      Заигрывание Путина с Японией позволяет ему получить влияние, – СМИ
      Заигрывание Путина с Японией позволяет ему получить влияние, – СМИ / Фото из открытых источников

      Россия пытается дипломатично договориться с Японией о дальнейшей судьбе Курильских островов. За это в Кремле ожидают получить хороший приз – политическое влияние одного из крупнейших союзников США в регионе.

      Об этом пишет Wall Street Journal.

      Читайте также: Что задумал Путин с Курилами и к чему здесь Крым: объяснение экс-депутата Госдумы

      Издание напоминает, что 22 сянваря президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ – в третий раз за последние три месяца.

      Однако эксперты убеждены, что Кремль вряд ли согласится вернуть Японии Курильские острова. В частности, эксперт по российско-японским отношениям из токийского Temple University Джеймс Браун считает, что продолжение этого диалога является выгодным для российской власти.

      Российские власти осознают, что очень полезно поддерживать территориальный спор и тем самым сохранять рычаг влияния на Японию,
      – пояснил он.

      Издание пишет, что диалоги Путина с японской стороной давали свои политические плоды. Так, Япония ввела самые слабые санкции против России из-за войны против Украины из всех стран G7. Кроме того, только в Токио решили не выдворять российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

      "Поддерживая очень отдаленную перспективу заключения территориального соглашения, помогает поощрять Абэ дистанцироваться от других стран G7", – добавил Браун.

      Wall Street Journal отмечает, что последний разговор между Японией и РФ состоялась в контексте неопределенности во взаимоотношениях между США и Японией.

      К слову, ранее эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что в Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" – на этот раз на Курильских островах. Цель этого так называемого референдума – легитимизация аннексии Крыма и перезагрузка отношений с Западом.



       

      В чем суть конфликта Японии и России?
      Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.
      Курильські острови
      Четыре ближайших к Японии острова страна пытается вернуть

      В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

      14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии вроде договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва вроде бы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

      О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?
      Согласно тому документу, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, который существовал после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.

      Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор между Москвой и Токио не было принято никаких мирных договоров.

      Теги: Украина – Россия Япония Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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