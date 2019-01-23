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      Путін заграє, щоб отримати вплив, – американські ЗМІ про Курили, Росію і Японію

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      Загравання Путіна з Японією дозволяє йому отримати вплив, – ЗМІ
      Загравання Путіна з Японією дозволяє йому отримати вплив, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Росія намагається дипломатично домовитись із Японією про подальшу долю Курильських островів. За це у Кремлі очікують отримати гарний приз – політичний вплив одного із найбільших союзників США у регіоні.

      Про це пише Wall Street Journal.

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      Видання нагадує, що 22 січня президент Росії Володимир Путін зустрівся з прем’єр-міністром Японії Абе Сіндзо – втретє за останні три місяці.

      Однак експерти переконані, що Кремль навряд погодиться повернути Японії Курильські острови. Зокрема, експерт з російсько-японських відносин з токійського Temple University Джеймс Браун вважає, що продовження цього діалогу є вигідним для російської влади.

      Російська влада усвідомлює, що дуже корисно підтримувати територіальну суперечку і тим самим зберігати важіль впливу на Японію,
      – пояснив він.

      Видання пише, що діалоги Путіна з японською стороною давали свої політичні плоди. Так, Японія запровадила найслабші санкції проти Росії за війну проти України з усіх країн G7. Окрім того, лише у Токіо вирішили не видворювати російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля на території Великої Британії.

      "Підтримування віддаленої перспективи укладання територіальної угоди допомагає заохочувати Абе дистанціюватися від інших країн G7", – додав Браун.

      Wall Street Journal зазначає, що остання розмова між Японією та РФ також відбулася у контексті невизначеності у взаєминах між США і Японією.

      До слова, раніше експерт розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що у Кремлі розглядають можливість ще одного "референдуму" – цього разу на Курильських островах. Мета цього так званого референдуму – легітимізація анексії Криму та перезавантаження взаємин із Заходом.

       

      У чому суть конфлікту Японії та Росії?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.
      Курильські острови
      Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути

      У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.

      14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

      Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року?Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.

      Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Японія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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