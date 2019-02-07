В США испытали оружие времен холодной войны: впечатляющие фото и видео

В США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая стоит на вооружении с 1970 года. Сейчас официальных результатов пуска не оглашают.

Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале Defense Flash News.

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Местное издание Noozhawk сообщает, что ракету запустили из одной из нескольких подземных шахт, расположенных на территории базы. Представители Пентагона пока официально не сообщали о результатах запуска.

Отметим, что в 2018 году США трижды проводили испытательные пуски Minuteman III, последний состоялся 8 ноября. В июле прошлого года испытание Minuteman III завершилось неудачей. Во время полета ракеты были выявлены проблемы, из-за которыхе на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

Test launch of unarmed Minuteman III #ICBM out of Vandenberg LF-04 Tuesday night (Feb 5) around 11:01:24 PM PST.



First photo is launch+1st stage separation, second photo is crop just after separation with still-hot first stage tumbling away creating a faint dotted line under pic.twitter.com/dPlTrN3AUf — bryanwann (@bryanwann) 6 лютого 2019 р.

Что это за ракета?

Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США. Первые испытания ракеты начались в далеком 1968 году. Семейство трехступенчатых баллистических ракет сначала создавалось для ядерного сдерживания во время холодной войны. В 2008 году сообщалось, что в США всего 450 подобных ракет. Их планируют использовать до 2020 года.