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      В США испытали оружие времен холодной войны: впечатляющие фото и видео

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      США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
      США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III / Фото из открытых источников

      В США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая стоит на вооружении с 1970 года. Сейчас официальных результатов пуска не оглашают.

      Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале Defense Flash News.

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      Местное издание Noozhawk сообщает, что ракету запустили из одной из нескольких подземных шахт, расположенных на территории базы. Представители Пентагона пока официально не сообщали о результатах запуска.

      Отметим, что в 2018 году США трижды проводили испытательные пуски Minuteman III, последний состоялся 8 ноября. В июле прошлого года испытание Minuteman III завершилось неудачей. Во время полета ракеты были выявлены проблемы, из-за которыхе на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

       

      Что это за ракета?
      Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США. Первые испытания ракеты начались в далеком 1968 году. Семейство трехступенчатых баллистических ракет сначала создавалось для ядерного сдерживания во время холодной войны. В 2008 году сообщалось, что в США всего 450 подобных ракет. Их планируют использовать до 2020 года.

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      Теги: Оружие Новости США
      Источник: 24 Канал
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