Защита от ракет врага: истребители воздушных сил США получат мощное оружие

Пентагон рассказал о стратегических планах по обеспечению безопасности США от ракет противника – там планируют оснастить истребители F-35 лазером. Новая технология позволит пилотам ряд дополнительных возможностей, и речь идет не только о ликвидации ракет в воздухе.

Пентагон опубликовал документ под названием "Обзор противоракетной обороны 2019 года", пишет Naked Science.

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В частности, одна из основных военных программ направлена на то, чтобы истребители могли сбивать вражеские самолеты, нагревая их и сжигая с помощью мощного бортового лазера. Такая технология для США не нова: исследовательская лаборатория военно-воздушных сил страны в течение нескольких лет возглавляет разработку базы в Киртланде.

Официальный правительственный веб-сайт сообщает, что работа базы сфокусирована на "мощных электромагнитах, моделировании и симуляции оружия, а также направленной энергии и электрооптике".

Сотрудники лаборатории проводят огневые испытания с земли и уже готовятся к предстоящим испытаниям, которые будут проводиться непосредственно во время полета.

Главное преимущество лазерной системы перед обычным вооружением в том, что вражеские цели можно сбивать, при этом не уничтожая полностью и не рискуя гибелью мирных жителей на земле.

Такая система позволит истребителям вступать в ближний бой в сценариях с повышенным риском. Пилоты будут иметь еще большую способность поражать несколько целей одновременно. Отметим, что нынешние американские истребители могут наносить одновременные воздушные удары по вражеским целям, к примеру – F-35.

Осенью авиабаза "Хилл" в штате Юта провела масштабные учения, которыми продемонстрировала наибольшую военную мощь Соединенных Штатов. В тренировках участвовали три десятка новейших истребителей F-35 Lightning II воздушных сил США.