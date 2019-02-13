23:39
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Защита от ракет врага: истребители воздушных сил США получат мощное оружие

      349 Читати новину українською
      Воздушные силы США хотят оснастить истребители лазерным оружием в ближайшие годы
      Воздушные силы США хотят оснастить истребители лазерным оружием в ближайшие годы / Фото из открытых источников

      Пентагон рассказал о стратегических планах по обеспечению безопасности США от ракет противника – там планируют оснастить истребители F-35 лазером. Новая технология позволит пилотам ряд дополнительных возможностей, и речь идет не только о ликвидации ракет в воздухе.

      Пентагон опубликовал документ под названием "Обзор противоракетной обороны 2019 года", пишет Naked Science.

      Читайте также: В США испытали оружие времен холодной войны: впечатляющие фото и видео

      В частности, одна из основных военных программ направлена на то, чтобы истребители могли сбивать вражеские самолеты, нагревая их и сжигая с помощью мощного бортового лазера. Такая технология для США не нова: исследовательская лаборатория военно-воздушных сил страны в течение нескольких лет возглавляет разработку базы в Киртланде.

      Официальный правительственный веб-сайт сообщает, что работа базы сфокусирована на "мощных электромагнитах, моделировании и симуляции оружия, а также направленной энергии и электрооптике".

      Сотрудники лаборатории проводят огневые испытания с земли и уже готовятся к предстоящим испытаниям, которые будут проводиться непосредственно во время полета.

      Главное преимущество лазерной системы перед обычным вооружением в том, что вражеские цели можно сбивать, при этом не уничтожая полностью и не рискуя гибелью мирных жителей на земле.

      Такая система позволит истребителям вступать в ближний бой в сценариях с повышенным риском. Пилоты будут иметь еще большую способность поражать несколько целей одновременно. Отметим, что нынешние американские истребители могут наносить одновременные воздушные удары по вражеским целям, к примеру – F-35.

      Осенью авиабаза "Хилл" в штате Юта провела масштабные учения, которыми продемонстрировала наибольшую военную мощь Соединенных Штатов. В тренировках участвовали три десятка новейших истребителей F-35 Lightning II воздушных сил США.

      blog_ava
      Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
      сегодня
      799
      Теги: Новости политики Новости США Новости Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 21
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 105
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      141
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1783
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук