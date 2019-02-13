США отправит в Европу серьезное оружие, чтобы сдержать Россию
Вашингтон реагирует на рост угрозы со стороны России для европейских стран. Поэтому Пентагон намерен разместить в Европе многофункциональные боевые бронированные машины Stryker.
Российская угроза формирует основу для решительных усилий США направить больше сил, пишет Fox News.
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Так, США намерены повысить мобильность и развернуть больше многофункциональной бронетехники в регионе.
Stryker с новейшим оружием ПВО является ключевым элементом этой инициативы,
– пишут авторы публикации.
Броневики будут оснащены ракетами малой дальности Hellfire и Stinger.
Они также отмечают, что намерение США усилить Европу для противостояния России подтверждает представленный ранее отчет под названием "Враждебные меры России в Европе".
Документ приводит конкретные детали, в частности, области, на которых сфокусировано внимание России. Речь идет не только о странах Балтии, но и славяноязычных районах южной части Восточной Европы.
Американский Stryker/ Фото з відкритих джерел