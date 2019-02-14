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      Порушення Росією ракетного договору: Європарламент закликає РФ виконувати свої обов'язки

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      Європарламент засуджує порушення Росією ракетного договору
      Європарламент засуджує порушення Росією ракетного договору / Фото з відкритих джерел

      Європарламент висловив засудження Росії за порушення умов Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності. А також закликає РФ повернутися до повного і підконтрольного дотримання зобов'язань.

      Відзначається, що ця ситуація становить загрозу для безпеки як Європи, так і світу, йдеться на сайті "Укрінформу".

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      Європарламентарії закликали представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки докласти дипломатичних зусиль задля сприяння у вирішенні конфліктної ситуації. Зокрема, мається на увазі можливість започаткування переговорів про укладання багатостороннього договору про ракети малої та середньої дальності.

      Що таке Договір про обмеження ракет малої та середньої дальності? Це Договір між СРСР і США про РМСД, підписаний у Вашингтоні 8 грудня 1987 року, а набув чинності 1 червня 1988 року. Під його дію підпадають ракети наземного базування малої (від 500 до 1000 км) і середньої дальності (від 1000 до 5500 км). Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.

      Сполучені Штати обвинувачують Росію у систематичному порушенні умов Договору та заявили про призупинення участі у ньому. У свою чергу, РФ також заявила про вихід із Договору.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Зброя Європарламент
      Джерело: 24 канал
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