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      Нарушение Россией ракетного договора: Европарламент призывает РФ выполнять свои обязанности

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      Европарламент осуждает нарушение Россией ракетного договора
      Европарламент осуждает нарушение Россией ракетного договора / Фото из открытых источников

      Европарламент осудил Россию за нарушение условий Договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А также призывает РФ вернуться к полному и подконтрольному соблюдению обязательств.

      Отмечается, что эта ситуация представляет угрозу для безопасности как Европы, так и мира, говорится на сайте "Укринформа".

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      Европарламентарии призвали представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности приложить дипломатические усилия для содействия в разрешении конфликтной ситуации. В частности, имеется в виду возможность начала переговоров о заключении многостороннего договора о ракетах малой и средней дальности.

      Что такое Договор про ограничение ракет малой и середней дальности? Это Договор между СССР и США о РМСД, подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, а вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие попадают ракеты наземного базирования малой (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км). Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 км, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР.

      Соединенные Штаты обвиняют Россию в систематическом нарушении условий Договора и заявили о приостановке участия в нем. В свою очередь РФ также заявила о выходе из Договора.

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      Теги: Новости России Новости политики Европарламент Оружие
      Источник: 24 канал
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