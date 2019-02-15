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      Угроза для Украины: Россия вплотную приблизила к границам Украины мощное оружие

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      Россия приблизила к границам "Искандеры"
      Россия приблизила к границам "Искандеры" / Фото из открытых источников

      Россия нарушила договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности еще тогда, когда приблизила к границам Украины свои ракетные комплексы "Искандер".

      Для Украины это создает непосредственную угрозу, заметил министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе.

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      Россия давно начала не выполнять этот договор о средних ракетах. Они начали нарушать его уже тогда, когда приблизили к границам с Украиной на расстояние буквально 50 километров свои ракетные комплексы "Искандер". Сейчас они расположены в Ростовской, Краснодарской, в Белгородской областях, и являются непосредственной угрозой для Украины,
      – подчеркнул Полторак.

      Украина осуждает такие действия Кремля и поддерживает все усилия и планы НАТО. Кроме того, Вооруженные силы пытаются минимизировать угрозы со стороны России.

      В свою очередь, Европарламент также осуждает и призывает РФ вернуться к полному и подконтрольному соблюдению обязательств Договора. Такие действия Москвы представляют угрозу для безопасности как Европы, так и мира.

      Что такое Договор об ограничении ракет меньшей и средней дальности?Это Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, а вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров). Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР.

      Соединенные Штаты обвиняют Россию в систематическом нарушении условий Договора и заявили о приостановке участия в нем. В свою очередь РФ также заявила о выходе из Договора.

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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости политики Новости Украины Европарламент НАТО Степан Полторак Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
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