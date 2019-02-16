В России успешно испытали ядерную установку для крылатой ракеты "Буревестник" – СМИ

В России прошли испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". По сообщению российских СМИ, завершилась они успешно.

Когда и где именно состоялись испытания, пока неизвестно. Собеседник информационного агентства ТАСС, который имеет отношение к ракетостроительной отрасли России, только заметил, что самый важный этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" успешно завершен "в январе на одном из полигонов". Также он отметил, что говорится об испытаниях ядерной энергетической установки.

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По словам источника ресурса, на испытаниях были "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".

В начале января появилась информация, что в России начали разрабатывать новую крылатую ракету "Калибр-М". Скорее всего, ею вооружат военные корабли.