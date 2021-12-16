Россия тестировала новое оружие

В министерстве обороны России отметили, что испытания прошли успешно. Ракету выпустили из акватории Белого моря.

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"Циркон" запустили на береговую мишень позиции, которая была расположена на полигоне Чижа в Архангельской области.

Смотрите видео тестирования ракеты "Циркон":

Ранее Путин пугал Запад гиперзвуковым оружием

В конце ноября президент России Владимир Путин пожаловался, что Киев якобы угрожает возможностью разместить гиперзвуковое оружие, которое за 5 минут будет долетать до Москвы. Это, по словам главы Кремля, являются красными линиями в отношениях с Западом.

Кроме того, Путин пригрозил создать подобное вооружение у себя. "Мы можем это сделать уже сейчас! Потому что мы сейчас успешно испытали. С начала следующего года у нас будут новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 махов. Время полета к тем, кто отдает приказы, тоже 5 минут", – говорил президент страны-агрессора.

Обратите внимание! У границы Украины дислоцируются около 94 тысячи российских военных, которые могут пойти в наступление в январе 2022 года. Однако президент Владимир Зеленский убежден, что Москва просто запугивает, ведь не хочет, чтобы Украину взяли в НАТО.

Что известно об оружии "Циркон" Это перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. Она находится на этапе разработки и испытаний в России.

Источник: Это перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. Она находится на этапе разработки и испытаний в России.Источник: Википедия

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Российские военные провели новый успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны РФ.

"Стрельба была проведена в акватории Белого моря по береговой мишени позиции, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области", – говорится в сообщении.