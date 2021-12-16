Россия тестировала новое оружие
В министерстве обороны России отметили, что испытания прошли успешно. Ракету выпустили из акватории Белого моря.
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"Циркон" запустили на береговую мишень позиции, которая была расположена на полигоне Чижа в Архангельской области.
Смотрите видео тестирования ракеты "Циркон":
Ранее Путин пугал Запад гиперзвуковым оружием
В конце ноября президент России Владимир Путин пожаловался, что Киев якобы угрожает возможностью разместить гиперзвуковое оружие, которое за 5 минут будет долетать до Москвы. Это, по словам главы Кремля, являются красными линиями в отношениях с Западом.
Кроме того, Путин пригрозил создать подобное вооружение у себя. "Мы можем это сделать уже сейчас! Потому что мы сейчас успешно испытали. С начала следующего года у нас будут новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 махов. Время полета к тем, кто отдает приказы, тоже 5 минут", – говорил президент страны-агрессора.
Что известно об оружии "Циркон"Это перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. Она находится на этапе разработки и испытаний в России.
Источник: Википедия
Полный текст публикации телеграм-канала "Раньше всех":
Российские военные провели новый успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны РФ.
"Стрельба была проведена в акватории Белого моря по береговой мишени позиции, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области", – говорится в сообщении.