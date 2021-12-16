Росія тестувала нову зброю
У міністерстві оборони Росії наголосили, що випробування пройшли успішно. Ракету випустили з акваторії Білого моря.
Читайте також В Міноборони відповіли, наскільки Україна готова до наступу Росії
"Циркон" запустили на берегову мішень позиції, яка була розташована на полігоні Чижа в Архангельській області.
Дивіться відео тестування ракети "Циркон":
Раніше Путін лякав Захід гіперзвуковою зброєю
Наприкінці листопада президент Росії Володимир Путін побідкався, що Київ буцімто погрожує можливістю розмістити гіперзвукову зброю, яка за 5 хвилин долітатиме до Москви. Це, за словами очільника Кремля, є червоними лініями у відносинах із Заходом.
Крім того, Путін пригрозив створити подібне озброєння в себе. "Ми можемо це зробити вже зараз! Тому що ми зараз успішно випробували. З початку наступного року у нас будуть нові гіперзвукові ракети морського базування в 9 Махів. Час польоту до тих, хто віддає накази, теж 5 хвилин", – казав президент країни-агресорки.
Що відомо про зброю "Циркон"Це перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. Вона перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії.
Джерело: Вікіпедія
Повний текст публікації телеграм-каналу "Раньше всех":
Російські військові провели новий успішний випробувальний пуск гіперзвукової ракети "Циркон", повідомили в Міноборони РФ.
"Стрільба була проведена з акваторії Білого моря по береговій мішені позиції, яка перебувала на полігоні Чижа в Архангельській області", – мовиться у повідомленні.