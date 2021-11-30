Президент Росії схарактеризував червоні лінії

Путін пригрозив, що у разі розміщення в Україні такої зброї НАТО, Росія створить подібне озброєння в себе. Про це він заявив у інтерв'ю російським ЗМІ.

До теми Говорили ще на початку року, – Путін про повномасштабне вторгнення до України

Ми тоді повинні щось подібне створити щодо тих, хто нам погрожує. А ми можемо це зробити вже зараз! Тому що ми зараз успішно випробували. З початку наступного року у нас будуть нові гіперзвукові ракети морського базування в 9 Махів. Час польоту до тих, хто віддає накази, теж 5 хвилин,

– заявив російський президент.

Путін трагічно наголосив, що не розуміє для чого це робити. Він, мовляв, сподівається, що до цього не дійде.

"Надіюся, що здоровий глузд і відповідальність за свою країну та світову спільноту буде переважати", – підкреслив агресор.

Що відомо про можливе вторгнення Росії в Україну

Біля кордону України дислокуються 90 військових Росії. За даними розвідки, Кремль може піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року. Про це попередили й американські розвідники.

Росія може спробувати взяти нашу країну в кільце, запустивши військових зі своєї території, а також Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський вважає, що загроза повномасштабного вторгнення існує ще з 2014 року. Водночас зараз агресор "просто залякує".

Повний текст публікації телеграм-каналу "Пул N3":

Путін – про червоні лінії Росії у ставленні до Заходу: якщо на території України виникнуть які-небудь ударні комплекси, підлітний час до Москви буде сім – десять, а в разі розміщення гіперзвукової зброї – п'ять хвилин. П'ять хвилин! А нам що робити? Ми тоді повинні щось подібне створити щодо тих, хто нам так погрожує. А ми можемо це зробити вже зараз! Тому що ми зараз успішно випробували, і з початку наступного року у нас будуть збройні нові гіперзвукові ракети морського базування в 9 махів. Підлітне час буде до тих, хто віддає накази, теж 5 хвилин. Ми куди йдемо? Навіщо ми все це робимо? Ось створення таких погроз для нас і є червоні лінії. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Надіюся, що здоровий глузд і відповідальність за свою країну та світову спільноту буде переважати.