Слова шойгу передали російські пропагандисти, які транслювали події кремлівського військового "форуму". Слід зауважити, що станом на 20 серпня відомо лише про 9 пробних запусків цих ракет, які москва вирішила запустити в масове виробництво.

Нещодавно Росія випробувала крилату ракету "Циркон" поблизу Фінляндії та Швеції

Ракетами "Циркон" лякають світ вже 3 роки

Кремлівський диктатор "анонсував" нові боєприпаси в ході свого послання "фєдєральному савєту" у 2019 році. Тоді він назвав це частиною "нового покоління систем озброєнь". Згодом пропагандисти вже почали періодично показувати свої "мультики" про те, як вони цими ракетами будуть бомбити США та інші держави світу.



Пропагандист показує проєкцію атаки США "Цирконом" / Скриншот

Проте були й інші мультики, які демонстрували навіть у міноборони країни-терористки. Зокрема, одного разу під час промови про "Циркон" демонстрували момент падіння дивних фігур на Штати.



Мультик, який показував кремль і реальна карта / Скриншот

Як нагадували про "Циркон" після 24 лютого

Проте було брязкання цією зброєю навіть після повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, випробовування "Циркон" поблизу Фінляндії та Швеції наприкінці травня. А ось 31 липня путін завив, що нові ракети встановлять на корабель "Адмірал Горшков". Після потоплення "Москви" це судно стало флагманом чорноморського флоту росії.

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Що відомо про ракети "Циркон" Спершу її позиціонували як протикорабельну крилату ракету. Проте невдовзі пропагандисти вже вказували, що вона може бити й наземні цілі.



росіяни вказують, що ракета може летіти зі швидкістю 9 махів – 11 кілометрів за годину. Щодо відстані кажуть, що максимальна дальність – 1 000 кілометрів. Проте це не підтверджували ще жодні іноземні фахівці. Повна назва боєприпасу "3М22 Циркон".



Детальніше про нові ракети путіна і наскільки вони небезпечні – за Спершу її позиціонували як протикорабельну крилату ракету. Проте невдовзі пропагандисти вже вказували, що вона може бити й наземні цілі.росіяни вказують, що ракета може летіти зі швидкістю 9 махів – 11 кілометрів за годину. Щодо відстані кажуть, що максимальна дальність – 1 000 кілометрів. Проте це не підтверджували ще жодні іноземні фахівці. Повна назва боєприпасу "3М22 Циркон".Детальніше про нові ракети путіна і наскільки вони небезпечні – за посиланням

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