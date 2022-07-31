путін цинічно сказав, що для "Циркону" немає ніяких перепон

Відповідну заяву путін зробив під час промови з нагоди дня святкування дня військово-морських сил росії, повідомляє 24 канал. Лідер росії заявив, що у світі немає аналога ракетним комплексам "Циркон".

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Він цинічно сказав, що для цих гіперзвукових ракет "немає ніяких перепон". За словами путіна, поставка "Цирконів" у збройні сили росії розпочнеться у найближчі місяці.

російський диктатор повідомив, що першим з ракетами "Циркон" на бойове чергування заступить фрегат "Адмірал Горшков". путін сказав, що район чергування фрегата з "Цирконами" буде вибрано з огляду на "інтереси забезпечення безпеки росії".

Що відомо про ракету "Циркон"

Зауважимо, що вперше російські військові влаштували випробування гіперзвукової ракети "Циркон" ще восени 2020 року. У жовтні 2021 року росіяни вперше здійснили запуск ракети з підводного човна. Ракету "Циркон" почали створювати у 2011 році.

Наприкінці травня міністерство оборони росії повідомило, що фрегат "Адмірал Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" ракетою "Циркон" у Баренцовому морі неподалік Фінляндії та Швеції.

У росії заявили, що ракета успішно вразила морську ціль, яка була розташована за 1000 кілометрів. Також росія тестувала "Циркон" і Білому морі в листопаді 2021 року. Тоді ракету запустили на відстань понад 400 кілометрів.

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