Про основні тези нової морської доктрини країни-агресорки розповіли у російських ЗМІ. Не минулось, звісно ж, без згадок про "загрози НАТО", начебто "претензії" інших країн на "російські" територіальні води та бідкання на впроваджені Заходом санкції.

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Нова морська доктрина росії

В оновленій морській доктрині росії зафіксовані такі основні "загрози" для країни-агресорки:

"глобальний вплив США на транспортні комунікації" та буцімто "курс Вашингтона на домінування у Світовому океані";

"претензії" низки держав на деякі "приморські та острівні території росії";

просування військової інфраструктури НАТО до кордонів росії;

збільшення кількості навчань іноземних держав в акваторіях морів, що межують з росією.

Також у доктрині названо "важливі зони", що впливають на економіку росії, її національну та стратегічну безпеку. До таких районів включено акваторії океанів і морів, прилеглих до узбережжя країни-терористки, зокрема:

Азовське та Чорне моря;

східна частина Середземного моря;

Чорноморські, Балтійські та Курильські протоки;

райони проходження світових морських транспортних комунікацій, зокрема вздовж азійського та африканського узбережжя.

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Разом з тим у документі цинічно зазначається, що одним із пріоритетів морської діяльності росії є буцімто "забезпечення екологічної безпеки морського середовища, збереження та відновлення морських екосистем".

Крім того, визначеним пріоритетним напрямком розвитку суднобудування у росії тепер є будівництво великовантажних суден, зокрема сучасних кораблів-авіаносців для військово-морського флоту країни-агресорки.

До слова, не минулось й без бідкання на санкції – у доктрині згадуються "ризики" запровадження низкою держав обмежень для російських суднобудівних компаній оборонно-промислового комплексу та нафтогазових підприємств.

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