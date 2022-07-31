Об основных тезисах новой морской доктрины страны-агрессора рассказали в российских СМИ. Не обошлось, конечно же, без упоминания об "угрозах НАТО", якобы "претензий" других стран на "российские" территориальные воды и бедствия на внедренные Западом санкции.

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Новая морская доктрина россии

В обновленной морской доктрине россии зафиксированы следующие основные "угрозы" для страны-агрессора:

"глобальное влияние США на транспортные коммуникации" и "курс Вашингтона на доминирование в Мировом океане";

"претензии" ряда государств на некоторые "приморские и островные территории россии";

продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам россии;

увеличение количества учений иностранных государств в акваториях морей, граничащих с россией.

Также в доктрине названы "важные зоны", влияющие на экономику россии, ее национальную и стратегическую безопасность. В такие районы включены акватории океанов и морей, прилегающих к побережью страны-террориста, в частности:

Азовское и Черное моря;

восточная часть Средиземного моря;

Черноморские, Балтийские и Курильские проливы;

районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе вдоль азиатского и африканского побережья.

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Вместе с тем в документе цинично отмечается, что одним из приоритетов морской деятельности россии является "обеспечение экологической безопасности морской среды, сохранение и восстановление морских экосистем".

Кроме того, определенным приоритетным направлением развития судостроения в россии теперь является строительство большегрузных судов, в частности, современных кораблей-авианосцев для военно-морского флота страны-агрессора.

К слову, не обошлось и без жалоб на санкции – в доктрине упоминаются "риски" введения ряда государств ограничений для российских судостроительных компаний оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовых предприятий.

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