Російські окупанти не припиняють ракетних обстрілів мирних українських міст. Вони ціляться в цивільну інфраструктуру та намагаються забрати життя якомога більшої кількості наших громадян.

Читайте також партія путіна "єдина росія" першою втекла з Херсона після обстрілу Антонівського мосту

Скільки ракет росіяни запустили по Україні в липні

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив про те, що в липні російські окупанти продовжили активно обстрілювати Україну ракетами.

З початку місяця противник завдав 49 ракетних та 44 авіаційні удари, в результаті яких повністю зруйновано 28 об'єктів, у тому числі 4 школи і 9 житлових будинків, а також частково зруйновано 137 об'єктів, з них 7 об'єктів транспортної інфраструктури, 11 закладів освіти та 29 житлових будинків,

– сказав він.

Громадян закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, адже вони рятують життя.

Війна росії з Україною: останні новини

росія не буде платити своїм силовикам бойових. Їм повідомили, що вони у відрядженні, а не на війні.

росіяни на Херсонщині намагаються заборонити обіг гривні. Наразі похизуватися успіхами вони не можуть.

Дивіться також – росіяни знову обстріляли Миколаїв: відео