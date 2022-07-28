Російські окупанти не припиняють ракетних обстрілів мирних українських міст. Вони ціляться в цивільну інфраструктуру та намагаються забрати життя якомога більшої кількості наших громадян.
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Скільки ракет росіяни запустили по Україні в липні
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив про те, що в липні російські окупанти продовжили активно обстрілювати Україну ракетами.
З початку місяця противник завдав 49 ракетних та 44 авіаційні удари, в результаті яких повністю зруйновано 28 об'єктів, у тому числі 4 школи і 9 житлових будинків, а також частково зруйновано 137 об'єктів, з них 7 об'єктів транспортної інфраструктури, 11 закладів освіти та 29 житлових будинків,
– сказав він.
Громадян закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, адже вони рятують життя.
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