російські загарбники запроваджують чергове безглузде нововведення. Окупаційна "влада" заявляє про заборону гривні на території тимчасово окупованої Херсонщини.

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Окупанти забороняють гривню

Як повідомили у Херсонській ОДА, за дотриманням нового "розпорядження" стежить так звана окупаційна "поліція".

Окупанти ходять по ринку та відстежують людей, які продають готівку. Загарбники попереджають херсонців про те, що за видачу гривні на них чекає покарання.

Окрім того, за повідомленнями місцевих, із магазинів почали вилучати термінали.

Як колаборанти допомагають загарбникам

Зокрема, росіяни намагаються запровадити так звану "рублеву зону" у Бериславському районі Херсонщини. За інформацією Херсонської ОДА, за це відповідає місцевий колаборант, якого окупанти називають "головою" району.

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Це колишній директор Бериславського педколеджу, який з травня співпрацює із загарбниками. Він також займається так званою "перереєстрацією" місцевих підприємців за російським законодавством.

Херсонська обласна прокуратура повідомила так званому "голові Бериславського району" про підозру в колабораційній діяльності.

Ситуація на Херсонщині

В окупованому регіоні вже 2 місяці відсутній мобільний зв'язок від українських операторів.

Працює лише провідний інтернет, однак трафік йде через росію, через що більшість сервісів та інформаційних ресурсів працюють тільки з VPN,

– зазначили в Херсонській ОДА.

Також не працюють банки та "Укрпошта", через що людям дуже складно зняти готівку.

Незаконне запровадження рубля: що відомо

Ще наприкінці травня російські загарбники заявили про "офіційний" перехід Херсона на рублі. Проте це так і не запрацювало. Навіть самі ж загарбники розраховуються гривнями, які крадуть в людей.

Через спротив херсонців окупанти погрожують підприємцям, які не наклеять цінники у гривнях і рублях, палити їхні магазини та знищувати майно.

Ставленики кремля змушують українців платити за комунальні послуги в рублях. "Херсонводоканал" виставляє рахунки херсонцям у рублях за тарифами, які затвердила так звана окупаційна "влада".

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