Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Він розповів, що значна частина закладів торгівлі встановлюють ціни і в гривнях, і в рублях, щоб до них не чіплялися озброєні окупанти.

Та все ж, більшість торговців продовжує розраховувати людей гривнями. Окупанти частково також розраховуються гривнею, адже вони крадуть гроші в людей,

– пояснив Молчанов.

Активіст каже, що якби росіяни "офіційно" перейшли на рублі, то це означало б, що найбільш підконтрольні їм магазини були змушені торгувати лише за російські рублі, а це не дало б їм ніякої виручки.

"Тому вони на це зараз не підуть. Проте матеріальна ситуація ускладниться для всіх херсонців, які отримують доходи від України", – зауважив він.

Володимир Молчанов наголошує, що Росія не зможе компенсувати це своїми виплатами. "Навіть якщо росіяни вже завезли в окупований Херсон Осетинський міжнародний банк, то він не має достатньо персоналу та технічних можливостей для такого фінансування", – додав він.

За словами активіста, у Херсоні рубль формально є, ним можна розрахуватися, але фактично він "не ходить", тобто його не використовують. Водночас магазини змушені брати рублі в готівці, якщо хтось за них щось купує.

До слова, 30 травня проблеми зі зв’язком виникли в захопленому Херсоні та області. Російські окупанти продовжують глушити інтернет та мобільний зв'язок на окупованих територіях, зокрема, днями такі проблеми фіксували у Бердянську.

ЗСУ пішли у наступ на Півдні: коротко

Воїни ЗСУ на Херсонщині перейшли у контрнаступ. Ворог довго готувався до оборони своїх позицій, але наші майстерні герої не просто їх вибили із зайнятих рубежів, а змусили панічно тікати. Ворог зазнає втрат і відходить все далі й далі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, контрнаступ наших героїв на Півдні проходить вдало. Бійці ЗСУ вибивають окупантів із займаних позицій та звільняють від них наші землі. Гарячі бої наших захисників та захисниць з російськими окупантами тривають по всій лінії зіткнення.

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