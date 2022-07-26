Окупанти пропонують оплачувати рахунки в "Альфа банку"
Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він повідомив, що Херсонводоконал виставляє рахунки херсонцям у рублях за тарифами, які затвердила так звана окупаційна "влада".
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Окупанти пропонують оплачувати послуги на "рубльовий" банківський рахунок, відкритий в "Альфа банку". В Україні цей банк вирішив змінити назву, щоб не асоціюватися з росією
В українській юрисдикції такі тарифи нікчемні, а вся історія є черговим епізодом пограбування херсонців,
– написав Юрій Соболевський.
росія незаконно впроваджує рублі на окупованих територіях
- На тлі спротиву українців та просування ЗСУ в Херсонській області у кремлі вирішили якнайшвидше анексувати Херсонщину. Росіяни поспіхом намагаються організувати так званий "референдум". Тому представник "адміністрації" окупантів Володимир Рогов заявляв про наказ створити "виборчі комісії".
- Ще навесні окупаційна "влада" заявила про запровадження бівалютної зони на захопленій території Херсонщини. російські загарбники змушують херсонців "офіційно" переходити на російські рублі, та на практиці українці відмовляються це робити.
- Через спротив херсонців окупанти погрожують підприємцям, які не наклеять цінники у гривнях і рублях, палити їхні магазини та знищувати майно.
- Цікаво, що на окупованій території Запорізької області окупанти видали людям російські пенсії готівкою. Виявилося, що російські купюри – фальшиві. Всі справжні гроші собі присвоїли гауляйтери Запоріжжя.
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