Окупанти пропонують оплачувати рахунки в "Альфа банку"

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він повідомив, що Херсонводоконал виставляє рахунки херсонцям у рублях за тарифами, які затвердила так звана окупаційна "влада".

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Окупанти пропонують оплачувати послуги на "рубльовий" банківський рахунок, відкритий в "Альфа банку". В Україні цей банк вирішив змінити назву, щоб не асоціюватися з росією

В українській юрисдикції такі тарифи нікчемні, а вся історія є черговим епізодом пограбування херсонців,

– написав Юрій Соболевський.

росія незаконно впроваджує рублі на окупованих територіях

На тлі спротиву українців та просування ЗСУ в Херсонській області у кремлі вирішили якнайшвидше анексувати Херсонщину. Росіяни поспіхом намагаються організувати так званий "референдум". Тому представник "адміністрації" окупантів Володимир Рогов заявляв про наказ створити "виборчі комісії".

Ще навесні окупаційна "влада" заявила про запровадження бівалютної зони на захопленій території Херсонщини. російські загарбники змушують херсонців "офіційно" переходити на російські рублі, та на практиці українці відмовляються це робити.

Через спротив херсонців окупанти погрожують підприємцям, які не наклеять цінники у гривнях і рублях, палити їхні магазини та знищувати майно.

Цікаво, що на окупованій території Запорізької області окупанти видали людям російські пенсії готівкою. Виявилося, що російські купюри – фальшиві. Всі справжні гроші собі присвоїли гауляйтери Запоріжжя.

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