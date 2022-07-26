Оккупанты предлагают оплачивать счета в "Альфа банке"

Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он сообщил, что Херсонводоконал выставляет счета херсонцам в рублях по тарифам, которые утвердила так называемая оккупационная "власть".

Достойно внимания Некоторые освобожденные от врага села в Херсонской области – уничтожены

Оккупанты предлагают оплачивать услуги на "рублевой" банковский счет, открытый в "Альфа банке". В Украине этот банк решил изменить название, чтобы не ассоциироваться с россией

В украинской юрисдикции такие тарифы ничтожны, а вся история является очередным эпизодом ограбления херсонцев.

– написал Юрий Соболевский.

россия незаконно внедряет рубли на оккупированных территориях

На фоне сопротивления украинцев и продвижения ВСУ в Херсонской области в кремле решили как можно быстрее аннексировать Херсонщину. Россияне спешно пытаются организовать так называемый "референдум". Поэтому представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".

Еще весной оккупационные "власти" заявили о введении бивалютной зоны на захваченной территории Херсонщины. российские захватчики заставляют херсонцев "официально" переходить на российские рубли, но на практике украинцы отказываются это делать.

Из-за сопротивления херсонцев оккупанты угрожают предпринимателям, которые не наклеят ценники в гривнах и рублях, курить их магазины и уничтожать имущество.

Интересно, что на оккупированной территории Запорожской области оккупанты выдали людям российские пенсии наличными. Оказалось, что российские купюры – фальшивые. Все настоящие деньги себе присвоили гауляйтеры Запорожья.

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