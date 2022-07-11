"Альфа-Банк" меняет название

"Полное наименование на украинском языке: акціонерне товариство "Сенс Банк", – говорится в письме кредитного учреждения. На английском языке банк теперь будет именоваться "Joint Stock Company Sense Bank". Заметьте, что мобильное приложение учреждения уже несколько лет называется Sense SuperApp.

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Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда

– рассказывал ранее в интервью Дянков.

"Альфа-Банк" отнесен Национальным банком к системно важным. Он обслуживает 2,6 миллиона физлиц, 55 тысяч юридических и 88 тысяч ФЛП. В "Альва-Банке" хранится:

48 миллиардов гривен депозитов физлиц – 6% от всех депозитов в украинских банках,

24 миллиарда гривен средств предприятий.

Кто владеет "Альфа-Банком"

Согласно данным НБУ, через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются:

российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%),

Петр Авен (12,4%),

Михаил Фридман (32,86%),

итальянская банковская группа UniCredit (9,9%),

Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

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