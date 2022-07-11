"Альфа-Банк" змінює назву
"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", – зазачається в листі кредитної установи. Англійською мовою банк тепер буде іменуватися "Joint Stock Company Sense Bank". Зауважте, що мобільний додаток установи вже кілька років називається Sense SuperApp.
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Нагадаємо, що після накладання санкцій на російських акціонерів "Альфа-Банку" НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.
Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії,
– розповідав раніше в інтерв'ю Дянков.
"Альфа-Банк" віднесений Національним банком до системно важливих. Він обслуговує 2,6 мільйонів фізосіб, 55 тисяч юридичних та 88 тисяч. ФОПів. В "Альва-Банку" зберігається:
- 48 мільярдів гривень депозитів фізосіб – 6% від усіх депозитів в українських банках,
- 24 мільярда гривень коштів підприємств.
Хто володіє "Альфа-Банком"
Згідно з даними НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є:
- російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%),
- Пьотр Авен (12,4%),
- Міхаіл Фрідман (32,86%),
- італійська банківська група UniCredit (9,9%),
- Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).
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