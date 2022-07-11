"Альфа-Банк" змінює назву

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", – зазачається в листі кредитної установи. Англійською мовою банк тепер буде іменуватися "Joint Stock Company Sense Bank". Зауважте, що мобільний додаток установи вже кілька років називається Sense SuperApp.

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Нагадаємо, що після накладання санкцій на російських акціонерів "Альфа-Банку" НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.

Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії,

– розповідав раніше в інтерв'ю Дянков.

"Альфа-Банк" віднесений Національним банком до системно важливих. Він обслуговує 2,6 мільйонів фізосіб, 55 тисяч юридичних та 88 тисяч. ФОПів. В "Альва-Банку" зберігається:

48 мільярдів гривень депозитів фізосіб – 6% від усіх депозитів в українських банках,

24 мільярда гривень коштів підприємств.

Хто володіє "Альфа-Банком"

Згідно з даними НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є:

російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%),

Пьотр Авен (12,4%),

Міхаіл Фрідман (32,86%),

італійська банківська група UniCredit (9,9%),

Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

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