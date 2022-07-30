російська ракета у Харкові влучила у землю

Ракета впала у Холодногірському районі Харкова. Про це повідомив начальник Слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.

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За його словами, внаслідок влучання ракети у землю утворилася вирва глибиною у 5,5 метрів, довжиною близько 9х10 метрів.

Він також додав, що пошкоджено будівлю, й, на щастя, постраждалих у результаті атаки немає. При цьому слідчі наразі ще не встановили тип ракети, якою російська армія атакувала місто.



Вирва, яка утворилася на місці влучання ракети у Харкові / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова



Вирва, яка утворилася на місці влучання ракети у Харкові / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

Нічний обстріл Харкова: коротко

У Харкові вночі 30 липня вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу російського обстрілу. Сирени пролунали близько 2:00. Вже 23 хвилини потому жителі міста почали повідомляти у соціальних мережах, що чули потужні вибухи.

Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що після вибухів у Харкові спалахнула пожежа в одному з районів.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів. Станом на 04:33 даних про постраждалих не було. Проте після першої атаки, був ще один удар.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали удари по Слобідському та Новобаварському районах. Так, близько 3:00 внаслідок обстрілу училища зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали, виникла пожежа.

Крім того, близько 5:00 росіяни влучили в землю біля раніше зруйнованої будівлі. Попередньо, російська армія для атаки використовувала ракети С-300.

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