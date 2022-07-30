российская ракета в Харькове попала в землю

Ракета упала в Холодногорском районе Харькова. Об этом сообщил начальник Следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.

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По его словам, в результате попадания ракеты в землю образовалась воронка глубиной в 5,5 метров, длиной около 9х10 метров.

Он также добавил, что повреждено здание, и, к счастью, пострадавших в результате атаки нет. При этом следователи пока еще не установили тип ракеты, которой российская армия атаковала город.



Воронка, образовавшаяся на месте попадания ракеты в Харькове / Фото из фейсбука Сергея Болвинова



Воронка, образовавшаяся на месте попадания ракеты в Харькове / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Ночной обстрел Харькова: коротко

В Харькове ночью 30 июля в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских обстрелов. Сирены прозвучали около 2 часов. Уже 23 минуты спустя жители города начали сообщать в социальных сетях, что слышали мощные взрывы.

Впоследствии местные телеграм-каналы сообщили, что после взрывов в Харькове вспыхнул пожар в одном из районов.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, прилетело в Слободской район, к зданию одного из учебных заведений. По состоянию на 04:33 данных о пострадавших не было. Однако после первой атаки был еще один удар.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам. Так, около 3:00 в результате обстрела училища разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала, возник пожар.

Кроме того, около 05:00 россияне попали в землю возле ранее разрушенного здания. Предварительно российская армия для атаки использовала ракеты С-300.

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