Сирени почали лунати приблизно о 2:00. Про перші ймовірні "прильоти" місцеві жителі повідомили через пів години.

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У Харкові лунали вибухи

Орієнтовно о 2:23 харків'яни почали повідомляти у соцмережах, що чули потужні вибухи. Наразі точно невідомо, що саме було причиною цих звуків.

Це могла бути як робота системи протиповітряної оборони, так і черговий ворожий "приліт". Станом на 3:45 офіційної інформації щодо цього не було.

Зауважте, що під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони стануться. Також не слід повідомляти адрес влучань російських снарядів чи ракет.

Така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо б'ють саме по житлових районах задля терору мирних українців.

Зверніть увагу! Повітряна тривога на Харківщині завершилася о 3:00. Проте приблизно через годину сирени зазвучали повторно. Окрім цього, за інформацією Суспільного, в місті знову почали повідомляти про вибухи.

У місті почалася пожежа

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що після вибухів в одному з районів Харкова почалася сильна пожежа. Її видно з різних куточків міста.

Дивіться відео пожежі в Харкові:

Окрім цього, в мережу потрапило відео, на якому чути вибухи. Саме після них, за словами місцевих, і розпочалась пожежа.

Останні 2 вибухи з інтервалом у реальному часі, внаслідок яких на місці прильоту почалася пожежа,

– мовиться у повідомленні.

Наразі невідомо, в якому районі та внаслідок чого трапилося займання. Також немає інформації, чи були внаслідок цього постраждалі.

У Харкові лунали вибухи: відео

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