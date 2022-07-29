Про це 24 каналу повідомили власні джерела у розвідці. росіяни часто обстрілюють Харків саме з Бєлгорода, адже відстань між містами становить лише 80 кілометрів.

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У росії впали ракети, які випустили по Харкову

Вночі через чергову загрозу ворожого обстрілу на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Невдовзі місцеві жителі почали повідомляти, що чули в місті вибухи.

Наразі точно невідомо, що саме було причиною цих звуків – робота системи протиповітряної оборони чи ворожі "прильоти". Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Проте джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що росіяни таки запускали ракети по Харкову. Обстріл традиційно здійснювали з Бєлгорода.

Однак на загарбників чекала миттєва карма – 2 їхні ракети приземлилися на території росії. Наразі невідомо, чи були постраждалі внаслідок цього казусу росіян. Тако невідомо, в якому саме населеному впали їхні ракети.

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