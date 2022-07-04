Спочатку внаслідок вибухів у Бєлгороді було відомо про трьох загиблих. Згодом інформацію уточнили: там померло 5 осіб. Як повідомив керівник Дергачівської територіальної громади В'ячеслав Задоренко, загиблими виявилася родина з Цупівки. Це село на півночі Харківської області розташоване поряд з кордоном з Росією.

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"Внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки – 3 людини, зокрема, маленька дитина", – повідомив В'ячеслав Задоренко.

За його словами, цю інформацію він отримав від вимушених переселенців. Адже чимало жителів цього регіону були змушені втікати від війни через територію Росії до країн Європи.

"На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", – відзначив В'ячеслав Задоренко.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді 3 липня

В ніч на 3 липня в російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Над містом виднівся стовп чорного диму.

Згодом в Росії вирішили у всьому звинуватити Україну, заявивши, що наші військові завдали ударів по Бєлгороду та Курську ракетами "Точка-У" та безпілотниками Ту-143. Водночас російське міноборони заявило, що всі три ракети, які нібито запустили українські військові, було збито.

При цьому в Бєлгороді не було включено оповіщення про повітряну тривогу. Сирени мають попереджати про можливі ракетні удари.

Водночас в Бєлгороді внаслідок вибухів було знищено 5 будинків, ще 60 будівель – пошкоджено.

Водночас в одній з постраждалих багатоповерхівок виявили уламки від ракети ЗРГК "Панцир С1", який стоїть на озброєнні російської армії. В Україні його немає (за винятком трофейних експонатів, які наші війська здобули в боях з російськими окупантами).

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