Інформацію про вибухи повідомили місцеві жителі. Раніше місто атакували проти 28 липня, тоді вночі ворог двічі вдарив по Харкову.

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росіяни випустили по Харківщині 8 ракет

У телеграм-каналі "Харьков Life" повідомили, що загалом росіяни випустили по області 8 ракет.

Наразі (мовиться про 04:28 29 липня – 24 канал) маємо 3 прильоти в одному з районів міста, 1 невдалий запуск та 2 прильоти в області,

– мовиться в повідомленні.

Згодом додали, що росіяни випустили ще 2 ракети і одна таки вибухнула. Після пуску ракет люди помітили у місті дим.

Місцеві помітили у Харкові дим після запуску російських ракет: дивіться відео

За даними телегра-каналів, ракети запускали орієнтовно з 04:09 по 04:19 29 липня. Відомо, що тривога в області почалась тільки о 04:09.

За даними очевидців, одна з останніх ракет також вибухнула у повітрі. Попередньо відомо про 2 невдалих пуски, 3 "прильоти" по місту. Ще три ракети, ймовірно, вдарили по області.

Станом на 04:36 повітряна тривога на Харківщині ще тривала.

Коротко про обстріли Харківщини

росія атакувала Харків та область в ніч проти 28 липня. За даними мера міста Ігоря Терехова, російські окупанти обстріляли місто під час повітряної тривоги.

Тоді росіяни випустили ракети з російського бєлгорода. У місті зафіксували дві атаки, знову вдарили ракетами С-300. У двох місцях спалахнули пожежі, які загасили рятувальники.

Кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що внаслідок атаки росіян 3 людей поранені. Після влучання по селу Рудянка Харківського району постраждав батько з 12-річним сином. Ще один чоловік поранений через атаку росіян в іншому районі – у нього важкі поранення. Лікарі допомагають усім.

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