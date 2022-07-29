Информацию о взрывах сообщили местные жители. Ранее город атаковали против 28 июля, тогда ночью враг дважды ударил по Харькову .

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россияне выпустили по Харьковщине 8 ракет

В телеграмм-канале " Харьков Life " сообщили, что в общей сложности россияне выпустили по области 8 ракет.

Сейчас (говорится о 04:28 29 июля – 24 канал) есть 3 прилета в одном из районов города, 1 неудачный запуск и 2 прилета в области,

– говорится в сообщении.

Впоследствии добавили, что россияне выпустили еще 2 ракеты и одна взорвалась. После пуска ракет люди заметили в городе дым.

Местные заметили в Харькове дым после запуска российских ракет: смотрите видео

По данным телеигр-каналов, ракеты запускали ориентировочно с 04:09 до 04:19 29 июля. Известно, что тревога в области началась только в 4:09.

По данным очевидцев, одна из последних ракет также взорвалась в воздухе. Предварительно известно о 2 неудачных пусках, 3 "прилетах" по городу. Еще три ракеты, вероятно, ударили по области.

По состоянию на 04:36, воздушная тревога на Харьковщине еще продолжалась.

Кратко об обстрелах Харьковщины

Россия атаковала Харьков и область в ночь на 28 июля. По данным мэра города Игоря Терехова, российские оккупанты обстреляли город во время воздушной тревоги.

Тогда россияне выпустили ракеты из российского белгорода. В городе зафиксировали две атаки, снова ударили ракетами С-300. В двух местах вспыхнули пожары, потушенные спасателями.

Корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что в результате атаки россиян 3 человека ранены. После попадания по селу Рудянка Харьковского района пострадал отец с 12-летним сыном. Еще один человек ранен из-за атаки россиян в другом районе – у него тяжелые ранения. Врачи помогают всем.