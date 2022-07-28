Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она пообщалась с медиками и узнала, в каком они состоянии. Также уже известно состояние пострадавших при обстреле россиянами общественного транспорта 21 июля.

Обратите внимание Хуже, чем в фильмах об апокалипсисе: сложная история переселенки из Харькова, потерявшей бизнес

Так, минувшей ночью в селе Рудянка Харьковского района пострадал отец с 12-летним сыном. В другом районе еще один человек получил тяжелые ранения. Врачи сейчас помогают всем троим.

Детали обстрела остановки в Харькове

Вместе с тем несколько дней назад под обстрел оккупантов попали остановки общественного транспорта в Харькове, в частности, одна ракета прямо попала в троллейбус. Также 21 июля захватчики ударили по рынку "Барабашово". Недалеко находятся остановка общественного транспорта и станция метро.

Справка. В результате атаки 21 человек ранен, среди них – 4 тяжелых и 1 ребенок. Кроме того, два человека погибли.

Медики, которые оперировали взрослых и детей, рассказали, каково сейчас их состояние.

Те больные, которые были госпитализированы после обстрела станции метро "Барабашово", еще находятся в больнице. Из травматологического отделения людей уже выписали,

– сказал заведующий травматологическим отделением Игорь Спесивый.

Он также добавил, что еще четыре человека сейчас находятся в реанимации с повреждениями органов брюшной полости и грудной клетки. Их состояние стабильное, но тяжелое.

В то же время в областной детской больнице рассказали, что состояние пострадавшего ребенка приближено уже к средней тяжести. Ребенок начинает выздоравливать после операции.

Россияне атакуют Харьковщину: последние новости

Воздушная тревога в городе и области была объявлена ориентировочно в 4 часа 27 июля, уже в 04:32 в городе прогремели взрывы.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о двух "прилетах" по Индустриальному району города.

Перед этим, в ночь на 26 июля, россия снова атаковала Харьков. Известно, что ракеты попали в Слободский район города. Российские оккупанты повредили предприятие, многоэтажное здание и автосалон.

Ночью на 25 июля оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области. В городе попали в Дом культуры, в котором находились люди. К счастью, 4 человек удалось спасти. Однако 3 мертвых спасатели вытащили из-под завалов.

23 июля россияне снова обстреляли Харьков из "Гиацинтов". Тогда в двух местах пострадал центр города и учебное заведение.

Внимание – новые детали обстрела троллейбуса в Харькове: смотрите видео