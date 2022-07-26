СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

Несмотря на постоянные обстрелы, нехватку продуктов и ночи в подвале, Оксана оставалась в городе еще три месяца после начала полномасштабной войны, которую начала россия. Впрочем, призналась она, психологически больше не выдержала. Историю Оксаны, об изменениях в ее жизни, о том, чего больше хочет и что планирует дальше делать – читайте в проекте 24 канала СВОИ.

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"Не могла спать 1,5 месяца из-за звуков войны": Оксана о выезде из Харькова во Львов

Война застала Оксану, как и всех – дома на кровати. Ей позвонила дочь, потому что слышала, как на Салтовке уже очень громко летят вражеские снаряды, хотя этот район Харькова относительно далеко от дома женщины. Однако каждый жуткий звук был слышен хорошо.

Позвонила дочь, сказала: "Мама, уже началось". Я не зафиксировала, что чувствовала. Но хорошего мало. Страх, по-видимому,

– рассказывает Оксана.

Во Львове женщина находится уже около месяца. Однако переезжать не хотела до последнего. Потом села на поезд и уехала к дочери.

"Я поняла, что 1,5 месяца не могла спать. Из-за звуков. Внутреннее состояние, психологическое, было тяжелым", – пояснила она.

Как в фильмах об апокалипсисе: как живут люди в Харькове во время постоянных обстрелов

Харьков обстреливают практически каждый день. Почему вы были там до последнего момента и только сейчас решили переехать?

По Харькову стреляют постоянно. Ни дня не было, чтобы не стреляли. Стреляют как ночью, так и днем. Тихо не бывает. Совершенно.

Но там люди живут. И живут в таких районах, что сложно себе представить. Если вы смотрели фильмы об апокалипсисе, это где-то так оно и есть. Подвалы, разруха. Ничего хорошего там пока нет. Будет, пожалуй, но не сейчас. Чуть позже, когда стрелять перестанут.



Жуткие последствия обстрелов в Харькове / Фото МВД

Мы тоже сначала постоянно прятались в погребе. Спали там ночью, чтобы не бегать туда-сюда. Поставили там рыболовную раскладушку, положили спальники. Все. А что делать?

Первый месяц негде было взять еду

Какая была ситуация с едой, газом в Харькове? Как вообще вам удавалось находиться в таких условиях, когда постоянно стреляют?

Первый месяц совсем плохо было. Поставок никаких не было. У нас в поселке не очень хорошо было с гуманитарной помощью, к сожалению. Была помощь, но очень мало, слабо доезжала.

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Ребята там молодцы. Раздавали бедра мороженые. Люди брали, ели. Потом все наладилось. Поставки тоже.

Всё хорошо. Всё хорошо, лишь бы не война. Всё было бы хорошо.

Газа тоже у нас некоторое время не было, потому что оккупанты попали в газопровод. Наши службы очень быстро ликвидировали все, может, за три дня. А свет у нас и в хорошие времена "прыгал".

В целом – жизнь нормальная. Только бы не война. Нет работы, нет покоя.

Ваши родные сейчас с вами?

Почти вся семья разъехалась. Дети уехали, внуки выехали. Невестка с внучкой в Кракове, другая невестка с внуком в Бельгии. Парни – кто где, один волонтерит, другие работают. Муж остался в Харькове, дома.

Как-то так. Ну, ничего. Я думаю, что все будет хорошо. Только нужно немного подождать.



В Харькове до сих пор остаются жить люди / Фото из соцсетей

"Бизнес сгорел, ничего не осталось": оккупанты уничтожили до основания дело всей жизни

К сожалению, вы потеряли свой бизнес. Как это случилось?

Был бизнес, держали свой магазин. Многие годы занимались мебелью. Любимое дело было, целая наша семья им занималась.

Но что может случиться во время войны с бизнесом? Сгорел. Прилетела ракета и все. Сгорел. 7 апреля это было. Ничего не осталось. Абсолютно.

Первое что подумала, что нужно начинать сначала. Но давайте выживем еще. Немного подождем. А там дальше будет видно.

Во Львове Оксана понемногу начинает новую жизнь

После всего, что пережила женщина, она решила переехать во Львов. Там уже с апреля жила дочь Настя. Говорит, что ждала до последнего и не планировала оставаться надолго. Однако Оксана поняла, что сейчас чувствует себя в безопасности и обратно возвращаться пока не может. Теперь ей гораздо спокойнее.

Поэтому Оксана решила не медлить и стала на учет, чтобы получить документы, сейчас ждет помощи от государства. Кроме этого, в новом доме ей помогли найти работу – в мебельном магазине, поскольку "в Харькове работать уже негде". Признается, что сидеть на месте не может и хочет быть чем-то полезной.



Многие дома в Харькове разбиты, работы нет / Фото LiveKharkov

"Люди живут под серьезными обстрелами, потому что ко всему привыкают"

Как это ежедневно слушать взрывы? Почему люди остаются?

Люди остаются, потому что там дом. Человек ко всему привыкает на самом деле. Многие люди, живущие под серьезными обстрелами, говорят: "Да ничего, нормально, ну, немного было громко. Ну, прилетело в 40 метрах от дома, но не страшно". Подлатали и живут дальше.

Это невозможно объяснить сразу. Многие мои знакомые до сих пор живут в Харькове в обстреливаемых районах. Остались там. Многие даже уже вернулись.

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Харьков освободили от фашистов во Второй мировой, скоро снова так произойдет.

А я здесь (во Львове – 24 канал) немного побуду. А там дальше будет видно. Всё будет зависеть от сводок с линии фронта. Может, скоро в Харькове будем какой-нибудь праздник праздновать. У нас 23 августа – день города. Нас тогда освободили от фашистов. Может, так будет и сейчас?

Я думаю, может, не будет таких сильных обстрелов, там что-то останется, вы тоже приедете посмотреть на Харьков.



Последствия обстрела харьковской Салтовки / Фото Константина и Влады Либеровых

"После победы буду плакать, поскорее бы она"

Что можете сказать людям, которые боятся покидать родительские дома и переезжать в более безопасные места? Что посоветуете им?

Если у вас есть детки – обязательно переезжайте, чтобы не травмировать их психику. А взрослые пусть сами себе выбирают. А я всем говорю, как в фейсбуке есть такая реакция "держимся", так и мы просто держимся и все вместе ждем победы.

У всех сейчас неспокойная жизнь. У всех многое изменилось.

Что сделаете после победы?

Я еще не знаю, может, я вообще буду пчел разводить. Мед же надо людям есть. Сладко чтобы было в жизни. А вообще-то я ничего не планирую. Давайте пусть сначала пройдет спокойно ночь и настанет утро. Сейчас все планы краткосрочны. Мы не знаем, что будет завтра. Никто не знает.

А первым делом что сделаете?

Пожалуй, буду плакать. Это 100%. А там дальше, как пойдет. Вот ребят наших жаль очень. Дай Бог, что они врагов повыбивали. Скорее бы...